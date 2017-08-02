ЦБ РФ отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский"

В кредитной организации по решению регулятора назначена временная администрация.

Центральный банк РФ отзывает лицензию у краснодарского финансового учреждения "Крыловский". Как сообщается на сайте регулятора, со 2 августа кредитная организация не может осуществлять банковские операции.

По данным ЦБ РФ, "Крыловский" проводил агрессивную политику в отношении привлечения средств физлиц, и эти же деньги впоследствии были основой для его ресурсной базы. Кроме того, в ходе проверки выяснилась крупная недостача средств в банке.

— Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении в ЦБ недостоверной отчётности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, — отмечается на сайте регулятора.

В итоге в "Крыловском" была введена временная администрация.