ЦБ РФ отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский"

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ЦБ РФ отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский"

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Банк России. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

В кредитной организации по решению регулятора назначена временная администрация.

Центральный банк РФ отзывает лицензию у краснодарского финансового учреждения "Крыловский". Как сообщается на сайте регулятора, со 2 августа кредитная организация не может осуществлять банковские операции.

По данным ЦБ РФ, "Крыловский" проводил агрессивную политику в отношении привлечения средств физлиц, и эти же деньги впоследствии были основой для его ресурсной базы. Кроме того, в ходе проверки выяснилась крупная недостача средств в банке.

— Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении в ЦБ недостоверной отчётности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, — отмечается на сайте регулятора.

В итоге в "Крыловском" была введена временная администрация.

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