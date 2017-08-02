"Смелые и сильные духом люди". Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

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"Смелые и сильные духом люди". Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

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Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Глава государства отметил, что военнослужащие готовы в любую минуту встать грудью на защиту Отечества.

Российский президент Владимир Путин поздравил с Днём воздушно-десантных войск личный состав и ветеранов ВДВ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей — тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелёгкую, но ответственную и почётную службу в ВДВ

Владимир Путин

Глава государства отметил, что десантники превыше всего ценят законы боевого братства и готовы встать грудью на защиту Родины в любую минуту.

Путин также выразил свою благодарность ветеранам ВДВ.

— Их отвагой и мужеством создавалась история легендарной "крылатой пехоты", — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Напомним, профессиональный праздник действующих и военнослужащих запаса воздушно-десантных войск по традиции отмечается в России 2 августа.

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