Lada 4x4 стала самым популярным подержанным внедорожником в России

При этом автоэксперты пришли к выводу, что по сравнению с 2016 годом в период с января по май продажа машин в сегменте SUV в этом году снизилась на 7,2%.

Эксперты агентства "Автостат инфо" определили самый популярный подержанный внедорожник в России. В результате анализа всех реализованных автомобилей в сегменте SUV рейтинг неожиданно возглавила отечественная модель.

Первое место досталось Lada 4x4. За пять месяцев 2017 года на российском рынке было продано более 38 тысяч таких автомобилей. Серебро присудили Chevrolet Niva. Этот внедорожник разошёлся тиражом в 28 825 автомобилей. Лишь на третьей строчке рейтинга появляются зарубежные автопроизводители: 17 тысяч россиян в этом году стали обладателями подержанной Toyota Land Cruiser.

Эксперты отмечают, что на рынке подержанных машин сегмента SUV отмечается падение на 7,2% по отношению к показателям с января по май прошлого года. За указанный период времени в 2017-м было продано всего 429 277 таких автомобилей.