Российские туристы застряли в Китае из-за сбоя на таможне

Читайте также

Российские туристы застряли в Китае из-за сбоя на таможне

1
Граждане РФ несколько часов не могли покинуть Поднебесную по причине технических неполадок на китайской таможне.

Выезд из китайского города Хэйхэ в сторону российского Благовещенска оказался на несколько часов заблокирован для десятков туристов из России и граждан КНР. Причиной ограничений стал сбоя в оборудовании китайской таможни, сообщает правительство Приамурья.

— В первой половине дня на пункте пропуска Хэйхэ из-за сбоя оборудования произошла задержка в оформлении и выезде российских и китайских граждан в Россию. В настоящий момент причина сбоя обнаружена, идут восстановительные работы, — говорится в сообщении.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!