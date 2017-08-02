Российские туристы застряли в Китае из-за сбоя на таможне

Граждане РФ несколько часов не могли покинуть Поднебесную по причине технических неполадок на китайской таможне.

Выезд из китайского города Хэйхэ в сторону российского Благовещенска оказался на несколько часов заблокирован для десятков туристов из России и граждан КНР. Причиной ограничений стал сбоя в оборудовании китайской таможни, сообщает правительство Приамурья.

— В первой половине дня на пункте пропуска Хэйхэ из-за сбоя оборудования произошла задержка в оформлении и выезде российских и китайских граждан в Россию. В настоящий момент причина сбоя обнаружена, идут восстановительные работы, — говорится в сообщении.