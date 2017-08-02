Сына главы Евросовета допросили по делу о финансовой пирамиде

Власти Польши подозревают, что сын Дональда Туска мог быть заинтересован в работе спорной компании.

Польская прокуратура провела допрос сына бывшего премьер-министра страны, действующего главы Евросовета Дональда Туска — Михала Туска. Следственные действия состоялись в рамках расследования деятельности финансовой пирамиды Amber Gold, сообщает газета Rzeczpospolita.

Михаил Туск работал в авиакомпании OLT Express, принадлежащей Amber Gold. После развала финансовой пирамиды и прекращения работы авиаперевозчика некоторые сотрудники получили вознаграждение. Однако, как сообщил Михаил Туск прокурорам, в связи с чем оно было выплачено, он не знает.

По данным издания, допрос не дал никаких значительных результатов.

Отметим, компания Amber Gold активно работала в Польше во время службы Дональда Туска на посту премьер-министра. Несмотря на то что правительство страны регулярно информировали об опасности работы Amber Gold, власти не принимали в отношении неё никаких ограничительных мер. В 2012 году правоохранительные органы Польши заявили о начале расследования в отношении компании по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Через месяц Amber Gold заявила о ликвидации, не выплатив клиентам вклады и проценты на них.

Как ранее сообщал Лайф, в отношении Дональда Туска на рассмотрении прокуратуры есть и другое дело. Польские контрразведчики подозревают, что Туск проявил халатность при заключении контракта на ремонт президентского борта Ту-154, который через несколько лет разбился под Смоленском.