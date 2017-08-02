Губернатор Закарпатья сократил рабочее время для тех, у кого нет кондиционера

В регионе царит аномальная жара: в центральных районах средняя температура воздуха держится на уровне 36 градусов, а в южных — до 38.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль решил бороться с аномальной жарой в регионе своими методами. Губернатор распорядился сократить рабочее время на час, но только для тех, у кого нет кондиционера.

— Регулировать температуру воздуха решением органов власти нельзя, как бы этого ни хотелось. Обращаться к шаманам мы не будем, официально вводить сиесту тоже пока не готовы, но как-то реагировать на эту невероятную жару всё-таки надо, — пояснил чиновник на своей странице в "Фейсбуке".

В регионе действительно царит аномальная жара: в центральных районах средняя температура воздуха держится на уровне 36 градусов, а в южных — до 38.