Канье Уэст подал иск на $10 млн за отменённые концерты в рамках своего тура

По мнению рэпера, страховщики неоправданно отказались компенсировать издержки после срыва 21 шоу в конце 2016 года.

Рэпер Канье Уэст подал в суд на старейшую в Великобритании страховую компанию Lloyd's, потребовав порядка $10 миллионов за отмену концертов в рамках тура Saint Pablo в конце прошлого года. Как передаёт Variety, страховщики не возместили ущерб от вынужденного срыва турне.

— Компания Lloyd's любит получать большие премиальные, но не выплачивать компенсации, — отметил музыкант в своём исковом заявлении.

Напомним, в ноябре 2016 года Канье Уэст отменил 21 концерт в рамках своего тура Saint Pablo из-за проблем со здоровьем. Как ранее сообщал Лайф, в связи с этим рэпер потерял 30 миллионов долларов.