СКР ищет новых свидетелей по делу об убийстве Андрея Стенина в Донбассе

Кроме того, российские следователи повторно обратятся к киевским сотрудникам правоохранительных органов за результатами расследования гибели фотокора.

В Следственном комитете РФ рассказали подробности расследования убийства фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, который погиб при обстреле в Донбассе в 2014 году. Так, официальный представитель ведомства пояснила, что сейчас следователи продолжают поиск свидетелей гибели корреспондента.

— Следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств, — приводит слова Петренко РИА "Новости".

Так, следователи уже установили, что 6 августа 2014 года украинские силовики открыли огонь по автомобилю "Рено-Логан", в котором и находился Стенин. Стрельба велась из танка или БМП-2.

Уже после этого машина была расстреляна на дороге Снежное — Дмитровка, её осмотрели злоумышленники. Все ценные вещи, которые нашли в авто, они забрали. Всё остальное сожгли, чтобы скрыть преступление. Об этом в СКР сообщил один из очевидцев, которого удалось установить в ходе расследования.

Также отмечается, что СКР снова направил запрос киевским сотрудникам правоохранительных органов, чтобы получить результаты расследования, проведённого на Украине.