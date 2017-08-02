Астрологи уверены, что Трампа убьют или отправят в отставку

21 августа во время затмения Луна отбросит на США тень шириной примерно в 115 километров.

Американские астрологи предрекают конец президентства Дональда Трампа или насилие в той или иной форме до конца этого года. Об этом пишет издание Newsweek.

Астрологи Уэйд Кейвс и Марджори Орр обратили внимание на то, что в годы августовских лунных затмений (1909, 1927, 1945, 1963, 1981 и 1999) произошло следующее: попытки импичмента Билла Клинтона и убийства Рональда Рейгана, убийство президента Джона Ф. Кеннеди, трагедия в Хиросиме и Нагасаки, смерть Франклина Д. Рузвельта, беспорядки в Чикаго со взрывами и попыткой убийства главы Белого дома Уильяма Тафта.

— Безусловно, это затмение предвещает насилие в той или иной форме, — считают эксперты.

Отмечается, что сам Трамп родился во время лунного затмения, что делает его более чувствительным к данному явлению.

Лунное затмение состоится 21 августа, и спутник Земли отбросит тень шириной более сотни километров только на США. Затмение продлится не более двух минут.