Вонь в отеле принесла российскому туристу 50 тысяч рублей

Отдыхавший в Кемеровской области мужчина подал в суд на турфирму из-за запаха канализации в номере гостиницы.

Житель Новосибирска отсудил у турфирмы 50 тысяч рублей за вонь в отеле. Об этом сообщает портал Vn.ru.

Мужчина купил путёвку в Шерегеш у неназванной турфирмы и оказался в гостинице, где в номере пахло канализацией. Персонал не смог оперативно устранить проблему, и, чтобы отдых не был окончательно испорчен, семья за свои деньги переселилась в другой отель.

Турфирма отказалась возмещать мужчине убытки, не увидев в произошедшем своей вины. Однако суд постановил иначе, обязав компанию выплатить жителю Новосибирска 50 тысяч рублей.