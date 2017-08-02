Вонь в отеле принесла российскому туристу 50 тысяч рублей

Житель Новосибирска отсудил у турфирмы 50 тысяч рублей за вонь в отеле. Об этом сообщает портал Vn.ru.
Мужчина купил путёвку в Шерегеш у неназванной турфирмы и оказался в гостинице, где в номере пахло канализацией. Персонал не смог оперативно устранить проблему, и, чтобы отдых не был окончательно испорчен, семья за свои деньги переселилась в другой отель.
Турфирма отказалась возмещать мужчине убытки, не увидев в произошедшем своей вины. Однако суд постановил иначе, обязав компанию выплатить жителю Новосибирска 50 тысяч рублей.
- Популярные
- По времени