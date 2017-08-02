В перестрелке с "бандой ГТА" росгвардеец был ранен отрикошетившей пулей

Бой с преступниками шёл в узком помещении, и пуля просто-напросто отскочила от стены, угодив в руку Михаила Ананичева.

Стали известны новые подробности нападения, произошедшего накануне в Московском областном суде. Преступники в лифте завладели оружием конвоиров и, взяв из в заложники, предприняли попытку побега. Но сотрудники Росгвардии преградили им путь, началась стрельба. Один из бойцов ОМОНа получил ранение. Как выяснилось позже, он пострадал из-за рикошета у одного из его коллег. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Конвоиры же пострадали от рук подсудимых. Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова были госпитализированы с признаками асфиксии — злоумышленники попытались их задушить

Ранее Лайф писал о том, что подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвой в здании Мособлсуда и началась перестрелка. Правоохранители ликвидировали преступников, среди которых был организатор планировавшегося побега Холик Субхонов.