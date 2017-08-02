"ВКонтакте" поддержит фильм Алексея Учителя "Матильда"

Руководство соцсети решило поддержат создателя картины и оказать его кинокартине информационную поддержку.

Создатели фильма "Матильда" пригласили представителей "Вконтакте" на закрытый показ новой картины режиссера Алексея Учителя. После просмотра руководство крупнейшей в России соцсети приняло решение оказать широкую информационную поддержку кинокартине. Прежде всего для того, чтобы пользователи смогли подискутировать и самостоятельно принять решение, смотреть фильм или нет.

— Хочу выразить благодарность команде, работающей над фильмом "Матильда", за возможность ознакомиться с материалом еще на стадии постпродакшена. Несмотря на то, что фильм находится в процессе производства, даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению. Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям ВКонтакте сформировать собственное представление о "Матильде", — заявил пресс-секретарь ВКонтакте Евгений Красников.

В самой социальной сети уже появилось официальное сообщество фильма. В нём будут появляться эксклюзивные материалы об этапах производства кинокартины, интервью режиссера и актеров, а также пройдут прямые трансляции с премьеры "Матильды" в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Также там будут разыграны билеты на показ фильма в кинотеатрах по всей стране. Кроме того, в сообществе кинокартины будут публиковаться редкие фото- и кинохроники жизни Николая II и царской семьи.

Напомним, фильм "Матильда", который рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет в прокат 25 октября. Премьера же состоится в Мариинском театре 6 октября.