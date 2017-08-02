"Носи как Бекхэм". Футболист надел шлёпанцы с носками, и подражатели уже близко

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"Носи как Бекхэм". Футболист надел шлёпанцы с носками, и подражатели уже близко

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Экс-звезда МЮ, "Реала" и сборной Англии совершил настоящее преступление против моды, но поклонники простили ему даже это.

Шлёпанцы и носки — пожалуй, самый раздражающий летний мужской антитренд, с которым можно столкнуться буквально везде. Однако модные ошибки оказались не чужды и легенде английского футбола Дэвиду Бекхэму. Знаменитый полузащитник был замечен выходящим из тренажёрного зала в Голливуде в лёгких резиновых тапочках и высоко натянутых белых носках.

<p>Фото: © Twitter.com/<a href="https://twitter.com/TheSunShowbiz?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcbruiser%2Fstatus%2F892493963495649283" target="_blank">TheSunShowbiz</a></p>

Фото Бекхэма, допустившего модный промах, стало мегапопулярным в соцсетях. В комментариях под снимком некоторые мужчины радуются, что их любимое сочетание из категории "ни в коем случае нельзя" после звёздной примерки переходит в категорию "теперь-то уж точно можно".

"Ну если Дэвид Бекхэм носит носки с сандалиями, то это по-любому модно! Парни по всему миру должны начать одеваться так же прямо сейчас!"

Другие признают, что лук Бекхэма выглядит нелепо, однако тот, по выражению одного из пользователей, будет выглядеть намного лучше многих из нас, "даже если нацепит на ноги двух мёртвых голубей".

"Это вполне приемлемо, хотя и умаляет облик в целом. Но нужно сказать, это это всё-таки Дэвид Бекхэм, и он будет выглядеть хорошо даже в мусорном пакете".

"Даже если бы он нацепил на ноги двух мёртвых голубей, он бы всё равно выглядел круче нас".

"Это точно не преступление...По крайней мере, в Бруклине".

Нашлись среди пользователей соцсетей и те, кто считает, что критики наряда Бекхэма безнадежно отстали от моды, поскольку носки со шлепанцами — это главный писк. Так, по крайней мере, считают матери тинейджеров.

"Все, кто имеет дело с подростками, знают, что это модно".

"Я вижу это каждый раз, когда выхожу из дома — малолетки в носках и шлепанцах".

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