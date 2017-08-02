Два расчленённых тела нашли в коробках и пакетах на берегу Москвы-реки

За три дня на южном берегу реки нашли расчленённые тела мужчины и женщины, которые хранились в полиэтиленовых пакетах и коробках.

На южном берегу Москвы-реки обнаружили десять полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки, в которых хранились расчленённые тела мужчины и женщины. Сейчас столичные следователи возбудили дело по статье "Убийство двух и более человек".

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала подробности ЧП. Отмечается, что 29 июля там нашли два чёрных пакета, в которых хранились останки женщины. 1 августа на этом же берегу обнаружили ещё восемь полиэтиленовых мешков и две зацементированные картонные коробки, где находилось расчленённое тело мужчины. Кроме того, там же нашли и фрагмент тазовой кости пока неизвестного человека.

Отмечается, что пакеты и коробки с телом мужчины были найдены после того, как следователи организовали оперативно-разыскные мероприятия из-за страшной находки, сделанной 29 июля.