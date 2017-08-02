Почти сто московских девятиэтажек вошли в программу реновации

Инициативу утвердили вчера. Всего в адресных списках числится 5 144 позиции, среди которых не одни лишь пятиэтажки.

Почти сто девятиэтажных домов вошли в программу реновации жилья в столице, сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

— Часть попала домов двух-, трёхэтажных, где жители проголосовали, и, как ни парадоксально, порядка ста домов девятиэтажных, — сказал он в эфире радиостанции "Вести FM".

Часть из эти домов находится в ветхом состоянии. Отмечается, что сталинки не вошли в программу.

Накануне на сайте mos.ru была опубликована интерактивная карта, на которой отмечены все 5144 многоквартирных дома, которые вошли в столичную программу реновации жилого фонда. Это более 350 тысяч квартир, в которых проживает около миллиона москвичей.