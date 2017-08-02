В Турции потерпела крушение яхта с туристами

Три человека пропали без вести в результате крушения яхты в районе турецкого курортного города Мармарис. Всего на борту, по предварительным данным, находилось 11 человек, большинство — туристы. Восемь пострадавших спасателям удалось оперативно достать из воды.
Marmaris’te Tekne Battıhttps://t.co/c2LiBR6nFH#Trabzonspor50Yasında Ankara'da 1 #GüzelOlanNeBiliyorMusun— odahabertv (@odahabertv) 2 августа 2017 г.
Galatasaray Adası Cem Küçük pic.twitter.com/DUpmNetjHV
В настоящий момент ведётся поиск пропавших.
- Популярные
- По времени