В Турции потерпела крушение яхта с туристами

По предварительным данным, три человека пропали без вести, спасатели ведут их поиск.

Три человека пропали без вести в результате крушения яхты в районе турецкого курортного города Мармарис. Всего на борту, по предварительным данным, находилось 11 человек, большинство — туристы. Восемь пострадавших спасателям удалось оперативно достать из воды. Marmaris’te Tekne Battıhttps://t.co/c2LiBR6nFH#Trabzonspor50Yasında Ankara'da 1 #GüzelOlanNeBiliyorMusun

Galatasaray Adası Cem Küçük pic.twitter.com/DUpmNetjHV — odahabertv (@odahabertv) 2 августа 2017 г. В настоящий момент ведётся поиск пропавших.