В Турции потерпела крушение яхта с туристами

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В Турции потерпела крушение яхта с туристами

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Фото: © twitter/cagdasses

По предварительным данным, три человека пропали без вести, спасатели ведут их поиск.

Три человека пропали без вести в результате крушения яхты в районе турецкого курортного города Мармарис. Всего на борту, по предварительным данным, находилось 11 человек, большинство — туристы. Восемь пострадавших спасателям удалось оперативно достать из воды.

В настоящий момент ведётся поиск пропавших.

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