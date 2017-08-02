На вокзалах Москвы начали вводить системы электронной очереди в кассы

К концу года подобная система появится на всех столичных вокзалах, кроме Савёловского.

В мэрии Москвы сообщили о том, что на столичных железнодорожных вокзалах начали вводить систему электронной очереди в кассы направлений дальнего следования. В тестовом режиме она уже работает на Ленинградском вокзале.

Для того чтобы встать в очередь, пассажиру будет необходимо выбрать соответствующую услугу через специальный терминал. С помощью терминала можно будет не только купить билет, но и запросить его возврат, а также в случае необходимости получить справку о времени прибытия поезда на вокзал.

— Умная система будет следить за тем, чтобы среднее время ожидания у касс было одинаковым, — отметили в пресс-службе дирекции ж/д вокзалов РЖД. — Это позволит оптимизировать загрузку работников и тем самым повысить скорость обслуживания пассажиров.

До конца 2017 года системы электронной очереди будут введены на всех вокзалах столицы, за исключением Савёловского.