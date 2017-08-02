Москвичка погибла из-за прокола кишечника во время операции

Врачи не восприняли всерьёз жалобы 41-летней Марии Селютиной, и через три дня она впала в кому. Позднее женщина скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.

Москвичка скончалась из-за прокола кишечника во время операции, сообщает паблик Mash. Мария Селютина поступила в городскую больницу № 68 в плановом порядке. Женщина жаловалась на дискомфорт из-за гинекологического заболевания.

— Во время консультации врач сообщил, что это обычная косметическая операция, что через четыре дня она будет дома и эта операция не вызывает никаких последствий, — рассказал супруг Марии Андрей. — Это была не экстренная, а плановая операция, чтобы улучшить самочувствие. Это не мешало жить, а вызывало просто какие-то неудобства.

По словам мужа погибшей, 29 июня ей провели операцию, а уже 30 июня она начала жаловаться на сильные боли.

— Я её успокоил и попросил потерпеть немного, может, газы скопились. Чуть позже она ещё раз пожаловалась, что её состояние стало ухудшаться, жаловалась на одышку, — продолжает Андрей. — Дежурный врач всего лишь померил давление, сделал обезболивающий укол и велел походить ещё немного.

Мария сообщила прооперировавшему врачу, что у неё боли связаны не с самой операцией, а с тем, что у неё, возможно, прокол и левое лёгкое не дышит, врач на жалобы только пообещал, что всё будет хорошо и она ещё побегает как курочка.

Мама Марии Елизавета Афанасьева уговаривала дежурного врача, чтобы он осмотрел её дочь, однако результаты УЗИ ничего не показали. Между тем состояние Марии ухудшалось. Елизавета попросила сделать хоть что-нибудь, а дежурный врач вызвал охрану и выставил её из больницы.

После этого Марию увезли в реанимацию, экстренно провели повторную операцию, где и выяснилось, что у неё был проколот во время операции кишечник и начался сепсис. Ей удали 20 сантиметров кишки и промыли брюшную полость, но время было упущено, и через некоторое время женщина скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.

— Врачи в больнице посоветовали сначала похоронить жену, а потом разбираться в её смерти, — рассказал муж погибшей. — После вскрытия, когда узнал, что мозг умер задолго до официальной констатации смерти, я сразу же обратился в Следственный комитет.