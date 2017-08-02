Песков предложил руководствоваться данными Минобороны о гибели россиян в Сирии

Агентство Reuters утверждает, что за 2017 год на территории Сирии погибло около 40 граждан России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил журналистам руководствоваться данными Минобороны России по поводу гибели военных из РФ в Сирии, отметив, что только эта информация является официальной.

— Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения, поэтому эта информация — здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда и какие у них источники, — пояснил представитель Кремля.

Агентство Reuters подсчитало, что с начала 2017 года в Сирии погибло почти 40 граждан России. Причём СМИ утверждает, что якобы среди жертв 21 наёмник и 17 военных, ещё статус двоих погибших издание определить не смогло. Агентство также приводит официальные данные Минобороны о том, что российские потери в 2017 году составили десять человек и не более того.