Выезд россиян за границу увеличился впервые с 2014 года

"Мегафон" проанализировал статистику о перемещениях своих абонентов по России и за рубежом за I квартал 2017 года и выяснил, что количество заграничных поездок выросло на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.

Рост выезда за границу и рекордный рост интернет-трафика — таковы главные результаты мониторинга компании "Мегафон" относительно перемещения абонентов по России и за рубежом.

Так, согласно результатам исследования, количество клиентов, выезжающих за границу с сим-картой "Мегафона", выросло на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Но при этом впервые за прошедшие три года наметился рост выездного туризма. Значительный вклад внесла Турция: турпоток в эту страну вырос в четыре раза, а число путешественников вернулось на уровень 2014 года.

Среди стран, куда абоненты "Мегафона" ездят чаще всего, также фигурирует Чехия, Китай, Грузия, Финляндия и Италия.

Кроме того, согласно аналитическим данным, объём интернет-трафика в поездках за границу у обладателей сим-карты "Мегафона" вырос в шесть раз. В компании это связывают с серьёзным удешевлением интернет-трафика, вводом безлимитных предложений в популярных странах (опция "Мир онлайн"), а также с общим ростом спроса на интернет-сервисы, прежде всего мессенджеры.

Что касается внутреннего туризма, то он, согласно мониторингу "Мегафона", теряет свою динамику, хотя потребление услуг связи при этом продолжает расти. В частности, мобильный трафик вырос в два раза, а объём использованных минут вырос на треть.

В первом полугодии 2017 года количество путешественников по России осталось на уровне прошлого года (рост на 0,1%). А наиболее популярными направлениями среди туристов стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодарский край.

— Всё меньше путешественников отключают свои мобильные устройства, что связано с фактической либерализацией цен на услуги связи в поездках по России и миру, — комментирует коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон. — Российские операторы, "Мегафон" в том числе, предложили клиентам оптимальные варианты ценовых и продуктовых моделей, которыми клиенты с большим удовольствием пользуются. В частности, с нашей опцией "Мир онлайн" клиент получает 1 Гб трафика в день на максимальной скорости, она обеспечивает не только комфорт интернет-серфинга "как дома", но и отсутствие непредсказуемых расходов в роуминге.