В Кремле констатировали противоречивость заявлений Белого дома США

Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают важными заявления президента США о перспективах российско-американских отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он якобы не рад принятию санкций в отношении России. По словам пресс-секретаря российского президента, такое заявление важно для Москвы, однако в целом наблюдается противоречивость в сообщениях, приходящих из американского Белого дома.

— Безусловно, важно, что об этом думает президент США, что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений. Но пока мы не слышали таких заявлений. Вместе с тем, мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме, — заявил Песков.

Как ранее сообщал Лайф, Конгресс США принял документ о введении новых американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Чтобы законопроект был принят, его должен ещё подписать президент США Дональд Трамп. По сообщениям американского вице-президента Майка Пенса, подписание состоится в ближайшее время. Однако позднее глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что ни он, ни Трамп не в восторге от закона об антироссийских санкциях.