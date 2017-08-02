Песков рассказал о командировке Путина на Дальний Восток

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Песков рассказал о командировке Путина на Дальний Восток

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Накануне Владимир Путин отправился на Дальний Восток. Пресс-секретарь главы государства рассказал о его расписании на ближайшее время. Помимо напряжённой рабочей программы президента ждёт и короткий отдых на рыбалке в Южной Сибири.

Официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер посетит территорию стройплощадки амурского газотурбинного завода и Нижне-Бурейской ГЭС. Также в планах главы государства совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

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