Песков рассказал о командировке Путина на Дальний Восток

Накануне Владимир Путин отправился на Дальний Восток. Пресс-секретарь главы государства рассказал о его расписании на ближайшее время. Помимо напряжённой рабочей программы президента ждёт и короткий отдых на рыбалке в Южной Сибири.

Официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер посетит территорию стройплощадки амурского газотурбинного завода и Нижне-Бурейской ГЭС. Также в планах главы государства совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.