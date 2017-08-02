Британка объявила бойкот H&M из-за слишком сексуальных шорт для детей

Женщина была возмущена тем, что в сети представлены лишь очень короткие шорты для девочек.

37-летняя британка Делеа Шанд пожаловалась на сеть магазинов H&M за то, что не смогла купить шорты для своей пятилетней дочери. Как сообщает Daily Mail, женщина посчитала длину предмета одежды неподобающей для ребёнка.

По словам Делеи, она зашла в магазин и в разделе для девочек нашла только очень короткие шорты, которые носят обычно для подчёркивания сексуальности. В то же время в отделе для мальчиков длина шорт была нормальной.

Женщина написала жалобу в компанию. Заявление обещали рассмотреть.