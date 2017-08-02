Песков заявил, что в ближайшее время встреча Путина и Трампа не планируется

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Песков заявил, что в ближайшее время встреча Путина и Трампа не планируется

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на саммите G20 в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон увидятся в рамках форума АСЕАН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время встреча мировых лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется. Представителю Кремля задали вопрос об этом в контексте грядущего форума АСЕАН, где примут участие глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

— Нет, — ответил Песков на вопрос о том, планируются ли контакты между президентами в ближайшее время.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Беседа лидеров продлилась в несколько раз дольше запланированного времени.

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