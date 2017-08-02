Правительство утвердило проект по созданию новой модели поликлиник

Основной целью проекта названо повышение качества медицинских услуг и уровня удовлетворённости пациентов.

Правительство утвердило проект по созданию новой модели медицинской организации в России, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Документ с данными проекта был опубликован на официальном сайте кабинета министров. В нём сообщается, что проект принят с целью улучшения предоставления качества медицинских услуг.

— Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, — говорится в справке к документу.

В пояснительной части указывается, что экспериментальная часть проекта начнётся в 2018 году. Она предполагает, что 155 медицинских организаций будут предоставлять услуги по новой модели. В 2019 году их к ним прибавится ещё 195 учреждений. Если проект покажет положительный результат, то к 2022 году не менее четырёх тысяч медицинских организаций будут реорганизованы.