ВМС США будут отслеживать деятельность в русскоязычных соцсетях

Ведомство собирается создать службу мониторинга блогов и форумов на иностранных языках.

Министерство Военно-морских сил США намерено отслеживать деятельность в соцсетях, СМИ, форумах и логах на иностранных языках, в том числе и на русском. Тендер на поиск компании-подрядчика для создания такой службы мониторинга опубликован на портале госзакупок США.

Эксперты также будут отслеживать данные на английском, немецком, французском, испанском и японском языках, а также на диалектах, распространённых в Китае.

— Данные будут отслеживаться в режиме реального времени по интересующим социальным показателям, а также ключевым словам и словосочетаниям, — говорится в сообщении.

Вся информация будет доступна Министерству ВМС США, а при потенциальной угрозе сотрудникам ведомства будут приходит оповещения на телефоны и электронную почту.