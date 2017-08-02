В Верховной раде предложили переформатировать минские соглашения

По мнению депутата Юрия Бойко, необходимо создать новую дорожную карту в рамках "нормандского формата".

В Верховной раде Украины заявили, что для решения конфликта в Донбассе необходимо изменить минские соглашения. По словам одного из лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате" нужно создать новую дорожную карту.

— Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу, — заявил депутат, слова которого приводит пресс-служба партии.

Напомним, 24 июля состоялись телефонные переговоры в "нормандском формате" по вопросу урегулирования украинского кризиса. Позже в Кремле раскрыли подробности беседы.