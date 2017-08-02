В РПЦ назвали рекламу безалкогольного пива лицемерием

По словам Владимира Легойды, этот маркетинговый ход служит интересам пивоваренных компаний и повышает продажи обычных алкогольных напитков.

Член Общественной палаты РФ, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал лицемерием финансирование пивоваренными компаниями рекламы безалкогольного пива и предложил запретить её.

По его словам, безалкогольное пиво можно отнести к так называемым зонтичным брендам, и его продвижение, в таком случае, будет иметь предсказуемый результат в виде роста потребления обычного алкогольного пива.

— Я полагаю важным сохранение существовавшей ранее ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое вызывает ассоциации с обыкновенным пивом. Считаю, что компетентные органы должны оценить негативные последствия рекламы "зонтичных" пивных брендов, — приводит слова Легойды пресс-служба Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Напомним, прямая реклама алкогольной продукции в эфире телевидения и радио запрещена в России с 2013 года. На данный момент реклама безалкогольного пива не запрещена, но в видеоролике или на картинке должен быть знак "Безалкогольная продукция".