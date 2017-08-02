Солист группы Coldplay почтил память Честера Беннингтона, исполнив его песню

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин исполнил на своём концерте в Нью-Джерси песню Linkin Park под название Crawling. Таким образом музыкант почтил память скончавшегося Честера Беннингтона, сообщает Daily Mail.
Как оказалось, на этом выступлении присутствовал один из основателей Linkin Park Майк Шинода. Он снял исполнение песни на видео и выложил в своём "инстаграме".
— Спасибо, Coldplay. Это звучало прекрасно, — написал Шинода.
20 июля солиста Linkin Park Честера Беннингтона обнаружили дома мёртвым. Кумир целого поколения покончил с собой в день рождения своего друга, музыканта Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.
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