Солист группы Coldplay почтил память Честера Беннингтона, исполнив его песню

Один из основателей Linkin Park Майк Шинода поблагодарил Криса Мартина в соцсетях за это выступление.

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин исполнил на своём концерте в Нью-Джерси песню Linkin Park под название Crawling. Таким образом музыкант почтил память скончавшегося Честера Беннингтона, сообщает Daily Mail.

Thank you @coldplay It sounded beautiful. Публикация от Mike Shinoda (@m_shinoda) Авг 1 2017 в 8:09 PDT

Как оказалось, на этом выступлении присутствовал один из основателей Linkin Park Майк Шинода. Он снял исполнение песни на видео и выложил в своём "инстаграме".

— Спасибо, Coldplay. Это звучало прекрасно, — написал Шинода.

20 июля солиста Linkin Park Честера Беннингтона обнаружили дома мёртвым. Кумир целого поколения покончил с собой в день рождения своего друга, музыканта Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.