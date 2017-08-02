В Керчь прибыла первая плавучая опора для транспортировки арок Крымского моста

Система была создана кораблестроителями из Севастополя специально для морской операции в Керченском проливе.

В Керчь прибыла первая из двух плавучих опор, которые предназначены для перевозки арок Крымского моста. Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост", система была создана кораблестроителями из Севастополя.

— Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения покинула причальную стенку Севморзавода в воскресенье, 30 июля, — отмечается в сообщении. — Ранним утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода "Залив".

Отмечается, что длина плавучей опоры составляет более 60 метров, ширина — 35 метров, а высота — порядка 12 метров. Сооружение является полностью автономным. Морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдёт в августе-сентябре текущего года.