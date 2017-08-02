Рогозин потребовал от Румынии доказательств, из-за которых ему запретили пролёт

Вице-премьер потребовал показать записи с якобы его словами о маршрутах въезда в Румынию.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин обратился к главе МИД Румынии Теодору Мелешкану предъявить доказательства, на основании которых ему запретили пролёт над Румынией. В частности, речь идёт о некоем скриншоте, где якобы изображена запись Дмитрия Рогозина в "Твиттере". По утверждению Теодора Мелешкану, на ней Рогозин сообщал, что, несмотря на санкции ЕС, посетит Румынию и даже разместит карту с отметками въезда и выезда.

— Это что за бред? Пусть покажет этот скриншот, где он его взял, кто ему его подсунул, пусть он назовёт балбеса, который таскает ему такие документы. Если есть у вас документ, покажите! Я хотел бы понять: эта нервная реакция румынских властей, этот оправдательный тон, сначала министра обороны, сейчас министра иностранных дел. Кто им вообще докладывает эту информацию, что за команда у них, что за помощники? — заявил в эфире местного телеканала NTV Дмитрий Рогозин.

Позднее вице-премьер отметил, что официальные делегации никогда не раскрывают своих маршрутов, времени и других данных о передвижениях в целях безопасности. Потому представителям Румынии стоит продемонстрировать документ, на который они ссылаются.

— Вместо оправданий и вранья румыны должны показать документы, на которые ссылаются, — написал на своей официальной странице в "Твиттере" Дмитрий Рогозин.

Напомним, в конце июля самолёт авиакомпании S7 Airlines с российской делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту был вынужден развернуться в небе над Венгрией из-за того, что Румыния отказалась пропускать борт в своё воздушное пространство. Российский вице-премьер жёстко отреагировал на инцидент, обвинив власти Румынии в том, что они подвергли опасности жизни пассажиров.