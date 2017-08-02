Судебный процесс по "делу Улюкаева" начнётся 8 августа

Бывшего министра экономического развития обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Предварительное слушание по уголовному делу против экс-министра Алексея Улюкаева назначено на 8 августа. Заседание состоится в Замоскворецком суде города Москвы и пройдёт в закрытом режиме.

Отметим, в рамках предварительных слушаний стороны обычно выдвигают ходатайства, готовятся к началу рассмотрения процесса по существу и назначают дату заседания.

Напомним, бывшему министру экономического развития России предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). По версии следствия, Улюкаев получил незаконное вознаграждение в размере двух миллионов долларов за положительную оценку сделки по покупке госпакета "Башнефти".

Он стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России.