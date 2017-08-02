Курс евро впервые за 10 месяцев превысил 72 рубля

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Курс евро впервые за 10 месяцев превысил 72 рубля

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Российская валюта при этом дешевеет по отношению к доллару и евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже.

Стоимость евро превысила отметку в 72 рубля впервые с 26 сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Доллар при этом поднялся выше 60,6 рубля.

Тем временем доллар расчётами "завтра" вырос на 23 копейки и составил 60,58 рубля, евро поднимался до 72,01 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что курс рубля вернулся к своему нормальному уровню, а в дальнейшем будет колебаться "в ограниченном диапазоне".

Кроме того, сообщалось, что 2 августа Минфин планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 35 миллиардов рублей, однако, по мнению ряда аналитиков, это не существенно повлияет на курс рубля.

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