Посетитель бара в Гонконге заплатил $3,3 тысячи за бокал пива

Мужчина думал, что напиток стоит три доллара 30 центов, поэтому был крайне удивлён, увидев наутро баланс своей кредитной карты.

Житель Новой Зеландии заплатил в Гонконге три тысячи 300 австралийских долларов (эквивалентно примерно 2,5 тысячи долларов). Как сообщает Daily Mail, мужчина думал, что пиво стоит три доллара 30 центов, однако наутро обнаружил, что на его счету стало на порядок меньше денег. Как сообщает Daily Mail, мужчина обратился с жалобой в банк, однако ему отказались выплатить компенсацию.

Турист обратился с жалобой в банк, однако ему отказались выплатить компенсацию, объяснив своё решение тем, что накануне вечером он сам подписал чек на указанную сумму.