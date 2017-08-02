В Мособлсуде рассказали, как удалось предотвратить побег "банды ГТА"

Нападение членов преступной группировки отразили бойцы, охранявшие другой судебный процесс.

Оказалось, что побег "банды ГТА" из здания Московского областного суда предотвратили силовики, которые находились там в связи с процессом по делу экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского, обвиняемого в убийствах и бандитизме. Об этом сообщает пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, передаёт РИА "Новости".

Когда подсудимые члены "банды ГТА" обезоружили конвоиров в лифте и вышли на третьем этаже, слушания по делу Ардабьевского уже закончились, однако сотрудники Росгвардии и полиции ещё не успели разойтись.

— Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение, — пояснила Осипова.

В ходе перестрелки силовики ликвидировали трёх преступников, среди которых организатор побега Холик Субхонов. При этом подсудимые смогли ранить двух конвойных.