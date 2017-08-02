Украинские туристы подцепили опасный вирус Коксаки на отдыхе в Турции

"Температура 40, сыпь размером с горох по всему телу, диарея", – так описывает симптомы один из заболевших.

Украинская семья подхватила опасный вирус на одном из курортов Турции в элитном отеле Calista Luxury Resort. Об этом сообщил своим подписчикам в "Фейсбуке" народный депутат Виталий Куприй. Инкубационный период болезни составляет от 10 суток до одного месяца. То есть заболевшие украинцы, которые возвращаются на родину уже завтра, с большой вероятностью могут инфицировать других.

— Форма болезни страшная: четыре дня температура 40, потом сыпь размером с горох по всему телу и лопается, не сплю третий день, плюс диарея. И такое было со всеми членами семьи, — приводит Куприй слова одного из пострадавших.

Отметим, вирус Коксаки в первую очередь поражает детей, а уже от них болезнь передаётся и взрослым. Всё начинается с нарушений работы кишечника, высокой температуры, общей интоксикации и характерной сыпи. В случае неправильного лечения уже через несколько суток наступают тяжёлые осложнения — параличи и поражения оболочек головного мозга.

Пострадавшая семья отмечает, что отель отказывается содействовать в лечении.

— В отеле около тысячи человек, каждый третий ребёнок болеет или переболел, но никто не признаёт этого, — утверждают туристы.

К работе с заболевшей семьёй подключили украинское консульство. Пострадавшие надеются, что для возвращения на родину им смогут предоставить санитарный самолёт. В этом случае они хотя бы не заразят других пассажиров.