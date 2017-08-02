Задержанный журналист "Новой газеты" пытался покончить с собой в суде

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Задержанный журналист "Новой газеты" пытался покончить с собой в суде

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 Худоберди Нурматов. Фото: Facebook.com

Гражданина Узбекистана, которого суд постановил выдворить из России, остановили приставы.

Журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов пытался покончить с собой в здании суда. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину остановили судебные приставы.

Отмечается, что на такой отчаянный шаг молодой человек пошёл из-за постановления суда, согласно которому журналист подлежит выдаче в Узбекистан.

— Известно, что он избегал Посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт, — заявил источник РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова. Накануне гражданин Узбекистана был задержан.

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