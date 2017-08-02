Глава Дагестана пожаловался на мэров, любящих "работать немножечко для себя"

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов пожаловался на мэров, которые любят "работать немножечко для себя". Выступление политика опубликовал паблик Mash.
— Найти нормального мэра для города Махачкала оказалось тяжелейшей задачей, — заявил Абдулатипов. — Одного поставил — человек науки, в целом старался, но не знает огромного хозяйства. Второго поставил — всё знает. но пытается работать для себя немножко... Если бы немножечко, да?
Прозвучала и критика в адрес нынешнего градоначальника столицы Дагестана Мусы Асхабалиевича.
— Я думаю, что Муса Асхабалиевич на себя тоже работает чуть-чуть, — заключил глава республики.
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