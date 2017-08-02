Украина, Норвегия, Албания и Черногория продлили антироссийские санкции

Четыре страны следом за Евросоюзом продлили на полгода срок ограничительных мер.

Украина, Норвегия, Албания и Черногория решили продлить антироссийские санкции. Ограничительные меры со стороны этих четырёх стран будут действовать до 31 января 2018 года. Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

— Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна — член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС, — отмечается в заявлении Могерини.

Она также заявила, что Евросоюз приветствует их решение.

Как ранее сообщалось, 28 июня Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода.