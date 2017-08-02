"Королевский провал". Газета Telegraph нечаянно "похоронила" мужа Елизавета II

Издание по ошибке опубликовало заготовленную на случай кончины принца Филиппа новость.

Одна из старейших и наиболее популярных газет Великобритании The Telegraph по ошибке опубликовала на своём сайте новость о смерти 96-летнего супруга британской королевы принца Филиппа. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" написал автор издания The Guardian Рианнон Косслетт.

Он разместил ссылку, ведущую на материал The Telegraph c заголовком: "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет" и назвал инцидент поистине королевским провалом.

В примечании под заголовком написано, что новость должна стать главной. После того, как журналисты исправили ошибку, перейдя по ссылке можно увидеть статью о последнем выходе в свет принца Филиппа.

Таким образом, газета нечаянно опубликовала заготовленный ранее текст на случай кончины супруга королевы.

Ранее Лайф писал о том, что 96-летний принц Филипп в последний раз покажется на публике.