"За ВДВ". Десантник избил журналиста НТВ во время прямого эфира в парке Горького

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"За ВДВ". Десантник избил журналиста НТВ во время прямого эфира в парке Горького

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Инцидент произошёл сегодня в парке Горького в центре Москвы, где традиционно в День воздушно-десантных войск проходят массовые гуляния, встречи сослуживцев и купание в фонтанах.

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев в прямом эфире рассказывал о традиции отмечания дня ВДВ. Вдруг в кадр к журналисту вошёл подвыпивший мужчина в майке с надписью "Оплот" и начал нецензурно выражаться. Репортёр вежливо попросил его не мешать съёмке, а в ответ на это разъярённый десантник ударил Развозжаева кулаком по лицу.

Эфир пришлось срочно прервать, а нападавший быстро ретировался.

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