Глава Филиппин обозвал Ким Чен Ына сукиным сыном с опасными игрушками

По словам Родриго Дутерте, одна ошибка со стороны лидера КНДР может обернуться ядерной войной.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в преддверии саммита АСЕАН в Маниле обрушился с критикой в адрес главы Северной Кореи Ким Чен Ына, назвав его дураком и сукиным сыном. Оскорбления прозвучали в связи с новыми испытаниями баллистических ракет КНДР, которые, по мнению Дутерте, могут довести до ядерной войны.

— Этот Ким Чен Ун дурак. Он играет с опасными игрушками. Это пухлое лицо, которое выглядит добрым, — это сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой землей. Его нужно остановить. И эту ядерную войну, — приводит слова Дутерте агентство Reuters.

Отметим, ранее аналогичных оскорблений от Дутерте удостаивался экс-президент США Барак Обама. Президент Филиппин резко выступил в адрес бывшего американского лидера летом прошлого года, когда Барак Обама осудил жёсткие методы борьбы Дутерте с наркомафией на Филиппинах.