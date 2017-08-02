Глава Росгвардии — о конвоировании "банды ГТА": Нарушены инструкции от а до я

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Глава Росгвардии — о конвоировании "банды ГТА": Нарушены инструкции от а до я

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Стоит отметить, что пятерых опасных преступников в Мособлсуде сопровождало всего два человека.

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что при конвоировании "банды ГТА" в Московском областном суде были допущены грубейшие нарушения всех правил.

— Единственное здесь — грубейшие нарушения всех инструкций, которые должны действовать при конвоировании осуждённых. Здесь они были нарушены от а до я, — отметил глава Росгвардии во время брифинга.

Как сообщал Лайф, 1 августа подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвой в здании Мособлсуда, в результате чего началась перестрелка. Силовики ликвидировали троих преступников, среди которых был организатор планировавшегося побега Холик Субхонов. Отмечается, что прокуратура Московской области уже проводит проверку в связи с условиями конвоирования преступников, ведь пятерых злоумышленников сопровождало всего два человека.

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