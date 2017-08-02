"Извините, я всё верну". Совестливый вор оставил записку на месте преступления

Послание ещё больше разозлило пострадавшую семью, которая не поверила в добропорядочность злоумышленника.

В Австралии вор оставил на месте преступления записку со словами извинения и обещанием вернуть награбленное. Об этом пишет Daily Mail Australia.

Преступник проник в дом дизайнера Хилари Уорд, живущей вместе с маленькой дочкой, и унёс её планшет, айфон, несколько солнцезащитных очков и несколько внешних жёстких дисков, на которых хранились семейные фотографии.

Женщину только разозлило то, что вор оставил записку.

— Он, очевидно, сознательно вломился в наш дом. Зачем тогда оставлять записку с извинениями? — возмущается Хилари.

Несмотря на то что полиция взяла отпечатки пальцев преступника и собирается вести расследование по этому делу, женщина уже не надеется вернуть свои вещи.