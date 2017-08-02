Худшее место для вписки. Украинский тяжелоатлет врезал оравшим во дворе гопникам

Один из сильнейших украинских жимовиков Дмитрий Головинский стал участником ночной разборки во дворе, где под окном его квартиры компания из трёх молодых людей распивала спиртные напитки.

Выпивавшие предпочли провести время на свежем воздухе, но лучше места, чем лавочка под окнами спортсмена, найти не сумели. Последствия не заставили себя ждать.

Троих во дворе сопровождала собака, но она гопникам не помогла: Головинский после недолгих переговоров ударил по лицу одного из отдыхавших. Остальные предпочли ретироваться.

— Лично мне очень неприятно, когда ночью под окном кричат люди, которые не удосужатся банально организовать вписку для своих попоек или осесть цивилизованно в соответствующем заведении, — прокомментировал инцидент 29-летний спортсмен.

Головинский — чемпион и рекордсмен мира в жиме лёжа, абсолютный чемпион и рекордсмен Украины, мастер спорта международного класса. Лучший результат в жиме лёжа (без экипировки) — 302,5 килограмма.