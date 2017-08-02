Жительница Польши случайно перерезала себе шею, собирая грибы

Женщина позвонила в скорую помощь, однако не успела сообщить, где она находится.

59-летняя жительница сельского поселения Стары-Замость в Польше случайно перерезала себе артерию во время похода по грибы и скончалась от потери крови. Как пишет издание Dziennik Wshodni, инцидент произошёл 24 июля.

Женщина ушла в лес одна, сообщив родным, что скоро вернётся, однако спустя всего несколько минут она позвонила в скорую помощь и сказала, что ранила себя ножом в шею. Из-за того, что связь с пострадавшей прервалась, медики не смогли выяснить, где именно она находится. Когда врачи и сотрудники полиции обнаружили женщину, спасти её уже не удалось.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается районная прокуратура.