МЧС предупредило жителей Центральной России о надвигающейся непогоде

По данным метеорологов, в среду и четверг центральные регионы страны могут накрыть дожди, грозы и сильный ветер.

На центральную часть России надвигается непогода, которая продержится в течение двух суток, сообщили в управлении МЧС. Специалисты ведомства предупреждают, что жаркая погода будет чередоваться с дождями, грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду. Например, вечером 2 августа в некоторых районах Тверской области ожидаются сильные грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.

— По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21:00 2 августа по 21:00 3 августа ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём местами умеренный дождь, в отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений ночью 3–8 м/с, днём 5–10, при грозах местами порывы 15–20 м/с, — сообщает управление МЧС по Курской области.

Аналогичное предупреждение было распространено и сотрудниками МЧС Орловской и Воронежской областей. Там также с 21 часа среды до вечера четверга ожидаются грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Специалисты МСЧ рекомендуют жителям регионов на время действия непогоды не покидать свои дома или крытые помещения, а в случае, если всё же непогода застала на улице, избегать широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, деревьев. Водителям посоветовали воздержаться от использования личного автотранспорта.