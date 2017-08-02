Ближе к звёздам. Футболку с прощального матча Тотти отправили в космос

Игровую майку легендарного футболиста запустили на орбиту при помощи ракеты-носителя Vega.

Футболку, которую бывший игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти надел на прощальный матч, запустили в космос. Как сообщается на сайте клуба, транспортировку майки осуществила ракета-носитель Vega, которая вывела на орбиту два спутника.

В "Роме" пояснили, что таким образом они решили подчеркнуть исключительность Тотти, который провёл в клубе всю свою карьеру.

Прощальный матч состоялся 28 мая. 40-летний Франческо Тотти сыграл против "Дженоа" в рамках 38-го тура чемпионата Италии.

Он начал выступать за римский клуб ещё в 1993 году. За это время он сыграл более 700 матчей и забил 306 голов.