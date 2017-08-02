95-летнего "экс-бухгалтера" Освенцима признали годным к тюремному заключению

В июле 2015-го Грёнинга осудили на четыре года по обвинению в соучастии в убийстве в 300 тыс. случаях.

Немецкая прокуратура признала годным к отбыванию тюремного срока 95-летнего Оскара Грёнинга, который был эсэсовцем и служил концлагере Освенцим. Об этом сообщает ABC News.

Мужчину осудили на четыре года в 2015-м по обвинению в соучастии в убийстве в 300 тыс. случаях. По версии обвинения, Грёнинг был своего рода "бухгалтером" концентрационного лагеря. Мужчина собирал и пересчитывал деньги убитых узников.

Грёнинг находился на свободе до рассмотрения апелляции и решения о его способности находиться в тюремном заключении.