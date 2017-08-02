Для всего остального есть Mastercard. Петербуржец взял кредит на убийство жены

Но киллером оказался сотрудник правоохранительных органов под прикрытием, и молодого человека задержали.

22-летнего жителя Ленинградской области, работающего менеджером автосалона, задержали по подозрению в организации убийства бывшей жены. Как сообщает портал "Дни.ру", молодой человек обещал заплатить 150 тысяч за преступление.

Полицейский под прикрытием получил от молодого человека задаток в размере 20 тысяч рублей. Когда "убийца" предоставил личные вещи экс-супруги в качестве доказательства выполненного заказа, то получил ещё 20 тысяч. Сообщается, для второй выплаты мужчина брал кредит.

Заказчик убийства сейчас задержан.